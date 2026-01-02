Galatasaray’ın merkez hattını güçlendirmek için gündemine aldığı Hoffenheim forması giyen 21 yaşındaki Umut Tohumcu, kiralık olarak Bundesliga 2 ekiplerinden Holstein Kiel’e transfer oldu.

AÇIKLAMA GELDİ

Transfere ilişkin yapılan açıklamada, “Orta sahamızı Hoffenheim'dan Umut Tohumcu ile güçlendirdik. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu 8 numaralı formayı giyecek ve ilk etapta kiralık olarak takıma katılacak.” ifadeleri yer aldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Hoffenheim formasıyla 8 resmi maça çıkan Umut Tohumcu, bu mücadelelerde 1 asistlik katkı sağladı.