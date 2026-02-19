Türkiye'nin dev takımlarından Galatasaray, çağrı merkezi veya telefon yoluyla herhangi bir satış ve yardım faaliyeti yürütmediğini açıkladı; taraftara konuyla ilgili uyarı yapıldı.

Sarı-kırmızılı ekibin açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüzce çağrı merkezi, telefonla arama ve benzeri kanallar üzerinden herhangi bir satış veya yardım toplama faaliyeti yürütülmemektedir.

Kulübümüz veya Galatasaray Sportif adına aradığını iddia ederek yardım, üyelik bedeli, ürün bedeli ve sair ödeme talep edenlere itibar edilmemeli, kredi kartı bilgileri başta olmak üzere hiçbir şahsi bilgi ve belge paylaşılmamalıdır.

Ayrıca, kulübümüz ve Galatasaray Sportif adı kullanılarak aranan ve bu yolla mağdur olanların savcılık nezdinde de ayrıca şikâyette bulunmaları gerekmektedir.

Değerli üyelerimiz ve taraftarlarımızın bilgisine önemle sunulur."