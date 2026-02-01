Galatasaray’ın yıldızı Leroy Sane’de kötü haber geldi. Teknik direktör Okan Buruk aldığı haberle yıkıldı.
Okan Buruk gelen haberle yıkıldı: Galatasaray’da kırmızı alarm, Sane en kritik maçta yok
Manchester City maçında sakatlanan Leroy Sane’den kötü haber geldi. Sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edilen yıldız oyuncunun kaçıracağı maçlar beli oldu. 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak olan Sane, Juventus maçını kaçırmış olacak. İşte detaylar…Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Süper Lig’in 20. haftasında Kayserispor’u ağırlayacak olan Galatasaray’da Sane krizi yaşanıyor. Yıldız isim sakatlıktan dolayı o maçları kaçıracak.
Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Manchester City maçında sakatlanan Alman yıldızın durumu ciddi olduğu anlaşıldı.
YIRTIK VE KANAMA TESPİT EDİLDİ
Galatasaray’dan yapılan açıklamaya göre, yapılan testler sonucunda oyuncunun sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edildi.
LEROY SANE SAKATLANDI MI, NE KADAR SAHALARDAN UZAK KALACAK?
Yaşanan sakatlık Galatasaraylı taraftarları derinden üzerken Leroy Sane’nin sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu.
OKAN BURUK KARA KARA DÜŞÜNÜYOR: JUVENTUS MAÇINI KAÇIRACAK
Sabah’ta yer alan habere göre oyuncu 4-6 hafta arasında forma giyemeyecek. Yıldız futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus’a karşı oynanacak maçları da kaçırmış olacak.
GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Galatasaray ile Juventus arasındaki ilk maç 17 Şubat Salı günü saat 20.45'te Rams Park’ta oynanacak. Rövanş maçı ise 25 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'te yapılacak.