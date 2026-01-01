Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu, Genel Sekreter Eray Yazgan ve Teknik Direktör Okan Buruk’un bu akşam Silivri’de olduğu iddia edildi.

'METEHAN BALTACI VE ERDEN TİMUR İLE GÖRÜŞÜLDÜ'

Gazeteci Ali Naci Küçük’ün aktardığı bilgilere göre; Galatasaray heyeti, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Metehan Baltacı ve Erden Timur’u ziyaret ederek görüşme gerçekleştirdi.

NEDEN TUTUKLANMIŞLARDI?

Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, futbolda şike ve bahis soruşturması kapsamında tutuklanırken; kulübün eski başkan vekili Erden Timur ise aynı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınmış, ardından “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” iddiasıyla tutuklanmıştı.

Timur hakkında yürütülen soruşturmanın Spor Suçları Soruşturma Bürosu’ndan alınarak Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Bürosu’na devredildiği belirtilmişti.

GALATASARAY YÖNETİMİNE TEPKİ GÖSTERİLMİŞTİ

Galatasaray yönetimine özellikle Erden Timur’u yalnız bıraktığı yönünde son günlerde yoğun tepki gösterilmişti.

Sarı-kırmızılı yönetimin Silivri ziyareti, bu tepkilere doğrudan bir yanıt olarak yorumlandı.

Ziyaretin içeriğine dair resmi bir açıklama yapılmazken Galatasaray cephesinin süreci yakından takip ettiği mesajını vermeyi amaçladığı ifade edildi.