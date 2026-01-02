Kamu konutlarının 2026 yılı aylık kira bedellerinin tespitine ilişkin Milli Emlak Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğe göre, kerpiç ve ahşap konutlarda metrekare için 8 lira 15 kuruş olan kira bedeli 10 lira 23 kuruşa, kalorifersiz konutlarda 12 lira 74 kuruş olan metrekare kira bedeli 15 lira 99 kuruşa, kaloriferli konutlarda metrekare kira bedeli ise 16 lira 71 kuruştan 20 lira 97 kuruşa yükseltildi.

Ayrıca kaloriferci ve kapıcı hizmetleri, elektrik ve su giderlerinin kurumlarca karşılanıp karşılanmaması durumuna göre ek kira bedelleri alınacak.

Yeni tebliğ 15 Ocak 2026 itibarıyla uygulanmaya başlanacak.