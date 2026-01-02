Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nun yeni yılın ilk gününde yaptığı toplantı sonucunda alınan kararlar belli oldu.

TARAFTARLARIN İHLALLERİ YAKLAŞIK 600 BİN TL'YE MAL OLDU

TBF resmi sitesinden yayınlanan kararlara göre; Galatasaray Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında 27 Aralık tarihinde Trabzonspor ile oynadığı derbi maçın ardından ağır para cezasına çarptırıldı.

Sarı kırmızılı kulübe, Trabzonspor maçında salon ve seyirci olayları, çirkin ve kötü tezahüratlar sebepleriyle toplamda 597 bin 500 TL para cezası verildi.