Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nun yeni yılın ilk gününde yaptığı toplantı sonucunda alınan kararlar belli oldu.

TARAFTARLARIN İHLALLERİ YAKLAŞIK 600 BİN TL'YE MAL OLDU

TBF resmi sitesinden yayınlanan kararlara göre; Galatasaray Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında 27 Aralık tarihinde Trabzonspor ile oynadığı derbi maçın ardından ağır para cezasına çarptırıldı.

Galatasaray'a Trabzonspor derbisinin faturası ağır oldu - Resim : 1

Sarı kırmızılı kulübe, Trabzonspor maçında salon ve seyirci olayları, çirkin ve kötü tezahüratlar sebepleriyle toplamda 597 bin 500 TL para cezası verildi.