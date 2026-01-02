Eski AKP Eyyübiye İlçe Kadın Kolları Başkanı ve eski Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Destek Hizmetleri Daire Başkanı Hatice Tuba İnan evinde ölü bulundu.

İnan'ın ölüm nedeninin netlik kazanması amacıyla naaşı Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldığı öğrenildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizde bir dönem Daire Başkanlığı görevini yürüten, kıymetli çalışma arkadaşımız Hatice Tuba İnan’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhumeye Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere yakınlarına,

sevenlerine ve Büyükşehir ailemize başsağlığı ve sabır diliyoruz."