Kariyerine Yunanistan'da Olimpiakos ile devam eden Yusuf Yazıcı, kış transfer döneminde takımdan ayrılmak için seçeneklerini değerlendirmeye başladı.

OLIMPIAKOS'TA YETERLİ SÜRE BULAMADI

Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldıktan sonra bu sezon geri dönerek formasına kavuşan 28 yaşındaki milli oyuncu buna rağmen Olimpiakos'ta yeterli süre bulamadı.

KUPA MAÇLARINDA DÖRT DÖRTLÜK PERFORMANS

Yunan ekibinde yalnızca kupa maçlarında 90 dakika forma giyebilen ve bu kulvarda çıktığı 4 karşılaşmada 4 gol, 4 asistlik harika bir performans sergileyerek eski formundan kesitler sunan Yusuf Yazıcı, ligde ise 11 maçta 194 dakika sahada kaldı ve 1 gol, 2 asistle oynadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KARARI HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Olimpiakos'un İspanyol teknik direktörü Jose Luis Mendilibar tarafından ligde tercih edilmeyen Yusuf Yazıcı aynı zamanda sezon başında Şampiyonlar Ligi kadrosuna da kaydedilmedi.

Bu durumdan dolayı da büyük bir hayal kırıklığı yaşayan yıldız oyuncu ara transfer döneminde ayrılık kararı aldı.

LIGUE 1 EKİPLERİ YUSUF YAZICI İÇİN DEVREDE

Avrupa'da düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma transfer olmak isteyen Yusuf Yazıcı için bir dönem Lille formasıyla damga vurduğu Ligue 1'den bazı kulüplerin devrede olduğu öğrenildi.

Olimpiakos ile 1 yıllık sözleşmesi kalan tecrübeli oyuncu, yeniden Fransa'ya dönmeye sıcak bakıyor. Yunan ekibinin de bu süreçte Yusuf Yazıcı'nın ayrılığına zorluk çıkarması beklenmiyor.

DÜNYA KUPASI İHTİMALİ AYRILIK KARARINI TETİKLEDİ

Yusuf Yazıcı'yı ayrılık kararını almaya yönlendiren bir başka detay ise A Milli Takım'daki formasını geri kazanma arzusu oldu.

Dünya Kupası bileti almaya yaklaşan Montella'nın ekibinde yer almak isteyen Yusuf Yazıcı, istikrarlı bir şekilde oynayarak kendini yeniden İtalyan teknik adama kanıtlamayı hedefliyor.

Yaklaşık 1,5 yıldır uzak kaldığı Ay Yıldızlı formaya kavuşacağı günü iple çeken Yusuf'un Olimpiakos'ta bunu başaramayacağını anlaması, ayrılık kararını tetikleyen unsurlardan biri oldu.

Öte yandan Montella da daha önce yeteneklerinden övgüyle bahsettiği Yazıcı'nın performansını yükselterek eski günlerine dönmesini dört gözle bekliyor.