Süper Lig’de sezonun ilk devresini lider tamamlayan Galatasaray, çilek transfer yapacak. Galatasaray yönetimi 33 yaşındaki Mısırlı futbolcu Mohamed Salah transferini devre arasında bitirmek için gaza bastı.

SALAH, AYRILMAK İSTİYOR

Liverpool forması giyen Mohamed Salah, Teknik Direktör Arne Slot ile sorunlar yaşıyordu, Mohamed Salah, yaşanılan sorunların ardından Liverpool’dan ayrılık kararı aldı. Zamanla ikili arasındaki sorunlar azalsa da iki isim de birbirine eskisi gibi bakmıyor.

YAZA SARKABİLİR

Galatasaray, takımıyla ile 1,5 yıl daha sözleşmesi olan Mohamed Salah ve Liverpool ile devre arasında anlaşma sağlayamazsa, transfer yaza sarkacak.

LIVERPOOL KARNESİ

Daha önce Chelsea ve Roma gibi büyük takımlarda da forma giyen Mısırlı yıldız isim, Liverpool formasıyla şimdiye kadar 421 maçta 250 gol atarken, 117 de asist yaparak muazzam bir grafiğe imza attı.