Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına erken başladı. Sarı-kırmızılıların, Başakşehir formasıyla dikkat çeken performans sergileyen Bertuğ Yıldırım için devreye girdiği öne sürüldü.

BAŞAKŞEHİR’DE YENİDEN PARLADI

Sezonun dikkat çeken çıkış yapan isimlerinden biri olan Bertuğ Yıldırım, Başakşehir formasıyla yeniden yükselişe geçti.

23 yaşındaki forvet, ligde çıktığı 16 maçta 6 gol atarak hücum hattında önemli katkı verdi.

Bu performansıyla A Milli Takım için de yeniden güçlü adaylardan biri haline geldi.

GALATASARAY’IN PLANI HAZIR

İddiaya göre Galatasaray yönetimi, genç golcüyü kadro derinliği açısından önemli bir parça olarak görüyor.

Bertuğ’un, takımın yıldız golcüsü Victor Osimhen arkasında alternatif ve rotasyon oyuncusu olarak düşünüldüğü belirtildi.

BAŞKANLAR MASAYA OTURACAK

Transfer sürecinde dikkat çeken gelişme ise yönetim cephesinde yaşanacak.

Fanatik'in haberine göre; Dursun Özbek ile Göksel Gümüşdağ önümüzdeki günlerde bir araya gelerek olası transferi görüşecek.

YERLİ ROTASYONUNDA ÖNEMLİ ADAY

Galatasaray’ın yeni sezonda yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek istediği biliniyor.

Bertuğ Yıldırım’ın yaşı, fizik gücü ve gelişime açık profili nedeniyle teknik heyetin ilgisini çektiği konuşuluyor.

REKABET KIZIŞABİLİR

Başarılı performansı sonrası başka kulüplerin de oyuncuyu takip ettiği iddia edilirken, Galatasaray’ın erken hamleyle avantaj sağlamayı hedeflediği belirtiliyor.