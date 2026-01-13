Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun 2. haftasında Fethiyespor ile karşı karşıya geldi.
Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın genç oyuncusu Arda Ünyay henüz ilk dakikalarda sakatlık yaşadı.
Oyuna devam edemeyen 18 yaşındaki stoper, 8. dakikada kenara gelerek yerini Abdülkerim Bardakçı'ya bıraktı.
