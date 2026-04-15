Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürürken Victor Osimhen’den sevindirici haber geldi.
OSIMHEN TAKIMLA ÇALIŞTI
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile oynanan rövanş maçında kolundan sakatlanan Victor Osimhen, 15 Nisan’da yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Sakatlığını geride bırakan Nijeryalı golcünün sahalara dönüş süreci hız kazandı.
KADRODA YER ALMASI BEKLENİYOR
Osimhen’in 18 Nisan’da oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasının kadrosunda yer alması bekleniyor.
Yıldız futbolcunun ilk 11’de mi yoksa sonradan oyuna girerek mi süre alacağına ise teknik heyet karar verecek.
OKAN BURUK RİSK ALMAK İSTEMİYOR
Osimhen’in maçta alacağı süreyle ilgili son kararın teknik direktör Okan Buruk tarafından verileceği belirtildi.
Galatasaray teknik heyeti, oyuncunun fiziksel durumunu göz önünde bulundurarak risk almak istemiyor.