Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Fanatik'in haberine göre, A Milli Takım formasıyla 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden ve Porto'da forma giyen 21 yaşındaki genç santrfor, sarı-kırmızılıların transfer listesinden çıkarıldı.

Galatasaray'da milli oyuncu transferi askıya alındı - Resim : 1

PERFORMANSI YETERLİ BULUNMADI

Galatasaray yönetimi ve teknik heyetin, Dünya Kupası boyunca oyuncunun performansını yakından takip ettiği ancak beklentilerin karşılanmaması nedeniyle transferden vazgeçtiği öne sürüldü.

Galatasaray'da milli oyuncu transferi askıya alındı - Resim : 2

ALTERNATİF İSİMLERE YÖNELDİLER

Haberde, Galatasaray'ın bu transfer için ayırdığı bütçeyi farklı isimlere yönlendirme kararı aldığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların, teknik heyetin raporu doğrultusunda santrfor transferi için alternatif adaylar üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.