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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Fanatik'in haberine göre, A Milli Takım formasıyla 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden ve Porto'da forma giyen 21 yaşındaki genç santrfor, sarı-kırmızılıların transfer listesinden çıkarıldı.

PERFORMANSI YETERLİ BULUNMADI

Galatasaray yönetimi ve teknik heyetin, Dünya Kupası boyunca oyuncunun performansını yakından takip ettiği ancak beklentilerin karşılanmaması nedeniyle transferden vazgeçtiği öne sürüldü.

ALTERNATİF İSİMLERE YÖNELDİLER

Haberde, Galatasaray'ın bu transfer için ayırdığı bütçeyi farklı isimlere yönlendirme kararı aldığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların, teknik heyetin raporu doğrultusunda santrfor transferi için alternatif adaylar üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.