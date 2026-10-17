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Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekipte karşılaşma sırasında Rafael Leao ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Portekizli futbolcu, ikinci yarıda teknik heyet tarafından oyuna dahil edildi.

Rafael Leao, karşılaşmanın 61. dakikasında Leroy Sane'nin yerine sahaya çıktı. Ancak Leao'nun oyunda kaldığı süre oldukça kısa oldu.

POZİSYONUN ARDINDAN SORUN YAŞADI

Portekizli kanat oyuncusu, oyuna girdikten sonra yaşanan bir pozisyonun ardından sorun yaşadı. Leao daha sonra kenara gelerek teknik heyetle görüştü.

15 DAKİKA SONRA KENARA GELDİ

Yaşadığı sorunun ardından karşılaşmaya devam edemeyen Rafael Leao, oyuna dahil olmasından yaklaşık 15 dakika sonra sahadan çıktı.

Leao'nun yerine Deniz Gül oyuna dahil oldu.