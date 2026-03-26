Yeniçağ Gazetesi
26 Mart 2026 Perşembe
Galatasaray'da Icardi operasyonu: Yeni sözleşme için tek şart

Victor Osimhen’in yokluğunda hücumda zorlanan sarı-kırmızılılar, Arjantinli golcüye mesaj verdi. Yönetim, sahaya odaklanmasını ve şampiyonlukta kritik rol üstlenmesini istedi. Atacağı gollerle zirve gelirse yeni sözleşme gündeme alınacak.

Gül Devrim Koyun
Süper Lig’de milli aranın ardından zorlu bir fikstüre girecek olan sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yarışında önemli bir dönemeçte Victor Osimhen’den faydalanamayacak.

Liverpool karşılaşmasında kolu kırılan ve ameliyat geçiren Nijeryalı futbolcunun yaklaşık bir buçuk ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Hücum hattındaki en etkili isimlerinden biri olan Osimhen’in yokluğunda teknik direktör Okan Buruk’un elinde forvet bölgesinde iki seçenek bulunuyor: Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz.

Teknik heyetin, Barış Alper’in kanatlardaki performansını korumak amacıyla Arjantinli oyuncuya ilk 11’de görev vermeyi planladığı aktarıldı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi ile henüz resmi görüşme yapılmazken, kulüp yetkililerinin oyuncuyla bir araya geldiği öğrenildi.

Yapılan görüşmede, kalan haftalarda takım için maksimum katkı sağlaması istendi.

Ligdeki son sekiz haftanın büyük önem taşıdığı vurgulanırken, yoğun maç programında gol yükünü üstlenmesi beklendi.

Ailesini ziyaret etmek amacıyla teknik ekipten izin alarak Arjantin’e giden Icardi’nin, yarın İstanbul’a dönerek antrenmanlara katılması bekleniyor.

Öte yandan, Okan Buruk’a Avrupa’dan ilgi olduğu iddia edildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Lazio’nun teknik direktör adayları arasında yer alan Buruk’un, Tottenham ve Al-İttihad kulüplerinin de radarında olduğu ifade edildi.

Deneyimli teknik direktörün sezon sonunda sözleşmesi sona erecek.

