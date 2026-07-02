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Galatasaray'da yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlanamayan Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina sosyal medya hesabından gizemli bir paylaşımda bulundu.

LEMINA'DAN PAYLAŞIM: 'BİRDEN FAZLA KİŞİ ŞAŞIRACAK'

Lemina, "Birden fazla kişi şaşıracak. Görüşürüz." ifadelerini kullanarak futbolseverleri meraklandırdı.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşımla ilgili çeşitli yorumlar yapıldı. Kimi taraftar Lemina'nın Galatasaray'da kalacağını ifade ederken kimileri de bu paylaşımı ayrılağa yordu.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN GELEN DEV TEKLİFİ REDDETTİ

Son olarak Suudi Arabistan'dan gelen yüksek maaş teklifini reddettiği iddia edilen Lemina ile Brezilya kulüplerinin de ilgilendiği belirtiliyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da toplam 41 maça çıkan 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 3 gol, 2 asistle oynadı.