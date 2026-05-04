Performansı tartışılan isimler arasında yer alan Günay Güvenç, Ziraat Türkiye Kupası’nda Gençlerbirliği ve Süper Lig’de Samsunspor maçlarında yaptığı hatalar nedeniyle eleştirilerin odağı olmuştu.

NTV’nin haberine göre Galatasaray, 34 yaşındaki kalecinin ayrılığı durumunda Başakşehir forması giyen Muhammed Şengezer’i transfer listesine aldı.

Beşiktaş’ın da kaleci arayışında olduğu süreçte, siyah-beyazlıların da 29 yaşındaki file bekçisiyle ilgilendiği ifade ediliyor.

Muhammed Şengezer bu sezon Başakşehir formasıyla tüm kulvarlarda 37 karşılaşmada görev aldı, kalesinde 39 gol gördü ve 13 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.