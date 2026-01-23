Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Napoli'den Noa Lang’ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Girona forması giyen 22 yaşındaki hücum oyuncusu Yaser Asprilla’yı da transfer etmeye hazırlanıyor.

Pipe Sierra'nın haberine göre, Yaser Asprilla, Galatasaray'ın oyuncusu olmaya bir detay uzaklıkta. Menajeri Jonathan Herrera; Benfica, Ajax ve Marsilya ile görüşmesine rağmen ancak Türk ekibinin teklifini kabul etti. Satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı.

Kolombiyalı kanat oyuncusu satın alma opsiyonuyla kiralanacak, İspanyol ekibiyle anlaşma sağlandı.

Yaser Asprilla'nın Temsilcisi Galatasaray ile sözleşme yapmak için İstanbul'a geldi.

SEZON KARNESİ

Kolombiyalı kanat oyuncusu, bu sezon Girona formasıyla 17 maça çıkarken 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Girona, Yaser Asprilla’yı 2024 yılında Watford’dan 18 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.