Galatasaray'dan orta saha transferi için sürpriz bir hamle geldi.

KANAT TRANSFERLERİNDEN SONRA HEDEF MERKEZ ORTA SAHA

Noa Lang ve Yaser Asprilla transferleriyle kanatlarını güçlendiren Sarı Kırmızılılar, orta sahanın merkezine de önemli bir ekleme yapmak için uzun süredir çalışmalarını sürdürüyordu.

GALATASARAY ANLAŞMAYA VARDIĞI SVANBERG İÇİN KİRALAMA TEKLİFİ YAPTI

Galatasaray'ın son olarak gündemine Bundesliga ekibi Wolfsburg'un formasını giyen İsveçli orta saha oyuncusu Mattias Svanberg'i aldığı öğrenildi.

Salim Manav'ın haberine göre, Galatasaray, sözleşme şartlarında anlaştığı Svanberg için Wolfsburg'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

İKİ YÖNLÜ OYNAYABİLEN BİR OYUNCU

Orta sahada oyunu iki yönlü oynayabilen Svanberg, 6, 8 ve 10 numara rollerinde görev alabiliyor.

WOLFSBURG İLE SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERECEK

Bu sezon Wolfsburg ile 18 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Svanberg'in kulübüyle 1 yıllık sözleşmesinin kalması transferde Galatasaray'ın elini güçlendiren bir detay olarak öne çıkıyor.