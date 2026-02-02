Beşiktaş stoperine sonunda kavuştu: Emmanuel Agbadou ile 4.5 yıllık anlaşma tamam

Süper Lig ekibi Beşiktaş, uzun süredir üzerinde çalıştığı stoper transferinde mutlu sona ulaştı.
Son dakika: Beşiktaş, stoper bölgesi için aradığı ismi buldu. Siyah-beyazlı ekip Wolverhampton ekibiyle anlaşmaya vardı. Agbadou ile 4.5 yıllık anlaşma imzalandı. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin detaylar…Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ AGBADOU İLE ANLAŞTI!
A Spor’da yer alan habere göre Beşiktaş, Emmanuel Agbadou ile 4.5 yıllık anlaşma sağladı.
Kara Kartal, futbolcu ile 4.5 yıllık olacak şekilde anlaşmaya vardı. Kulüpler arasında görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.
Geçen sezonun kış transfer döneminde Reims’ten Wolverhampton’a transfer olan Agbadou, bu sezon 17 maçta forma giydi.
Deneyimli savunmacı, söz konusu karşılaşmalarda 2 asistlik katkı sağladı.
