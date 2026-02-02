Beşiktaş stoperine sonunda kavuştu: Emmanuel Agbadou ile 4.5 yıllık anlaşma tamam

SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ AGBADOU İLE ANLAŞTI!

A Spor’da yer alan habere göre Beşiktaş, Emmanuel Agbadou ile 4.5 yıllık anlaşma sağladı.

Kara Kartal, futbolcu ile 4.5 yıllık olacak şekilde anlaşmaya vardı. Kulüpler arasında görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.