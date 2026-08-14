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Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun açılış maçında son şampiyon Galatasaray ile ligin yeni ekiplerinden Çorum FK, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Saat 21.30'da başlayan mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetirken, VAR görevini İsviçreli Fedayi San üstlendi.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Galatasaray, 53. dakikada Victor Osimhen'in golüyle öne geçti. Çorum FK ise Alexandros Kyziridis ve Jesus Ramirez'in peş peşe golleriyle skoru 2-1'e getirdi.

70. dakikada Kyziridis'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Çorum FK karşısında baskısını artıran sarı-kırmızılılar, 90. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Osimhen'in kafa golüyle beraberliği kurtardı.

Karşılaşma 2-2 sona ererken, Galatasaray sezona sahasında puan kaybıyla başladı. Süper Lig'deki ilk maçına çıkan Çorum FK ise RAMS Park'tan 1 puanla ayrılarak dikkat çeken bir sonuca imza attı.

GALATASARAY-ÇORUM FK İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Sallai, Sara, Sane, Yunus, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Barış

Çorum FK: Felipe, Gökhan, Penetra, Smolcic, Borza, Ramadani, Fredy, Karslbakk, Serdar, Kvziridis, Ramirez

GALATASARAY-ÇORUM FK (CANLI ANLATIM)

1' Rams Park'ta ilk düdük çaldı ve karşılaşma başladı

BARAJA TAKILDI

8' Galatasaray'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta Sara sol ayağıyla kaleye vurdu, baraja çarpan top kornere çıktı.

10' Soldan kazanılan kornerde Sara, kale sahasının önüe ortasını yaptı. Barış Alper'in kafa vuruşu uzak köşeden dışarı gitti.

BU KEZ ÇORUM FK HÜCUMU

11' Sağ kanattan gelişen atakta Serdar, ceza sahasına girmeden ortasını yaptı. Ramirez'in kafa vuruşunda top yakın köşeden dışarı gitti.

GALATASARAY ETKİLİ GELİYOR

15' Lucas Torreira'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Barış Alper, içeriye sert ortaladı. Osimhen'in kafasında top direğin dibinden dışarı çıktı.

KALECİ ÇIKARDI

25' Galatasaray atağında Osimhen ceza sahası dışı sağ çaprazıdan vuruşunu yaptı, kaleci Felipe çıkardı.

GALATASARAY OFSAYTA TAKILDI

25' Sara, ceza sahası içine koşu gösteren Yunus'a topu gönderdi. Yunus yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluşturdu ancak bayrak havada. Karar ofsayt.

Sane Gole Yaklaştı

28' Barış Alper'in pasında ceza sahasına sızan Sane, savunma sol köşeyi kapatınca topu sağına çekip şutunu çıkardı. Ancak kaleci Felipe bu vuruşta hata yapmayarak topu kontrol etmeyi başardı.

YUNUS AKGÜN'E SARI KART

32' Merkezden hızlı gelişen atakta topla ilerleyen Fredy'yi arkadan çeken Yunus Akgün, sarı kartla cezalandırıldı.

CİMBOM GOLE ÇOK YAKLAŞTI

34' Sol kanattan hızla ceza alanına giren Barış Alper, son çizgiye inerek pasını içeri çevirdi. Osimhen'in ön direğe yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan top, direği sıyırarak kornere çıktı.

LEROY SANE KALEYİ YOKLADI

39' Sane'nin pasıyla merkezden yaya doğru hareketlenen Sara, sol ayağının üstüyle kaleye sert vurdu. Kaleci Felipe sağına doğru uzanarak topu taca göndermeyi başardı.

45' İlk yarının sonuna en az 3 dakika eklendi.

İLK YARI SONUCU: GALATASARAY 0-0 ÇORUM FK

46' Galatasaray'ın vuruşuyla ikinci yarı başladı.

GALATASARAY KARŞILAŞMADA ÖNE GEÇİYOR

53' Victor Osimhen ağları havalandırıyor sarı-kırmızılı ekibi 1-0 öne geçiriyor.

ÇORUM FK EŞİTLİĞİ SAĞLIYOR

59' Alexandros Kyziridis'in kaydettiği golle Çorum FK durumu 1-1'e getirdi ve mücadeleye yeniden ortak oldu.

ÇORUM FK ÖNE GEÇTİ

61' Jesus Ramirez'in kaydettiği golle Çorum FK maçta 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.

ÇORUM FK SAHADA 10 KİŞİ

70' Yunus Akgün'e yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart gören Kyziridis, oyundan atıldı. Çorum FK mücadeleye 10 kişi devam ediyor.

SARA KALEYİ YOKLADI

80' Galatasaray'da Eren’in pasıyla ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Sara, sol ayağıyla kaleyi yokladı. Sert şutta top üstten auta çıktı.

GALATASARAY BERABERLİĞE YAKLAŞTI

82' Sane, kale sahasına doğru ortasını yaptı. Osimhen'in kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

OSİMHEN SKORU EŞİTLEDİ

90' Kazanılan köşe vuruşunda Sara'nın arka direğe kestiği ortaya iyi yükselen Osimhen, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara göndererek skora yeniden denge getirdi.

Mücadelenin sonuna en az 7 dakika ilave edildi.

YUNUS VURDU TOP AUTA GİTTİ

90+3' Galatasaray atağında Yunus Akgün ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.