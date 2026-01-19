Ara transfer dönemini sessiz geçiren Galatasaray Noa Lang bombasını palatmaya hazırlanıyor.

Uzun bir süredir Serie A'nın son şampiyonu Napoli ile transfer görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılı yönetimin mutlu sona yakın olduğu iddia edildi.

IL MATTINO: GALATASARAY İLE NAPOLI BÜYÜK ORANDA ANLAŞTI

İtalyan basınından Il Mattino'nun haberine göre; Galatasaray Noa Lang'ı Napoli'nin Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynayacağı Kopenhag maçının ardından kadrosuna katacak.

Transferde pazarlıkların son aşamada olduğu ve yaklaşık 35 milyon Euro satın alma opsiyonu konusunda büyük oranda anlaşma sağlandığı belirtilirken Noa Lang'ın da Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.

NAPOLI'DE BEKLENEN ETKİYİ GÖSTEREMEDİ

Sezon başında PSV Eindhoven'dan 25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Napoli'ye transfer olan 26 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu, Conte'nin ekibinde yeterli forma şansı bulamadı.

Napoli ile bu sezon 26 maçta toplam 931 dakika süre alan Noa Lang 1 gol, 1 asistle oynadı.