Nispetiye Mahallesi Nispetiye Caddesi'nde ilerleyen 34 DD 458 plakalı otomobilin sürücüsü henüz belirlenemeyen sebeple direksiyon hakimiyetini yitirdi.

Savrulan araç önce seyir halindeki minibüse, ardından kaldırıma çarpıp takla attı. Ters dönen araç sürüklendiği sırada park halindeki bir minibüse ve ağaca çarptıktan sonra durdu.

Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Takla atan araçta bulunan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Aksayan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.