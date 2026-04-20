Süper Lig'de rakipleriyle puan farkını açarak şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakaladığı haftayı geride bırakan Galatasaray gözünü Türkiye Kupası'na dikti.

GALATASARAY'DA YÜZLERİ GÜLDÜREN GELİŞME

Ligde 2-1 mağlup ettiği Gençlerbirliği ile şimdi de Türkiye Kupası Çeyrek Final turunda oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da sevindirici bir gelişme yaşandı.

OSIMHEN ANTRENMANIN TAMAMINDA TAKIMLA ÇALIŞTI

Sarı Kırmızılılar, bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Nijeryalı yıldızın bugünkü antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştığını resmi hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Acıbadem Günlük Sağlık Raporu



Victor Osimhen idmanın tamamında takımla yer aldı.



Yáser Asprilla günü tedaviyle geçirdi. pic.twitter.com/q3p94nwa81 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 20, 2026

ASPRILLA'NIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Sakatlığı bulunan bir başka oyuncu Yaser Asprilla'nın ise günü tedaviyle geçirdiği aktarıldı.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINI TRİBÜNDEN TAKİP ETMİŞTİ

Osimhen hafta sonu Gençlerbirliği maçının kafilesinde yer alarak takımla birlikte Ankara'ya seyehat etmiş ancak Okan Buruk tarafından kadroya alınmamıştı. Okan Buruk Osimhen ile konuşarak bu kararı aldıklarını ve Fenerbahçe ile oynanacak derbiye kadar yıldız golcünün hazır hale geleceğini ifade etmişti.