25 yıllık Türk devi iflas etti: Alacaklılar sıraya girdi

Türkiye ambalaj sektörünün köklü oyuncularından biri olan ve 2001 yılından bu yana faaliyet gösteren Türk devi Arfa Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, girdiği ekonomik krizden çıkamayarak iflas bayrağını çekti.

Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin mali durumunun düzeltilemeyeceğine hükmederek iflas sürecini başlattı. Türk devi markanın iflas ettiği haberini alan alacaklılar sıraya girdi.

KONKORDATO ÇARE OLMADI

Mali dengelerini korumak amacıyla iflas açıklamamak için bir süre önce konkordato talebinde bulunan şirketin hukuki süreci, beklenen iyileşme sağlanamayınca iflasla noktalandı.

15 Nisan 2026 tarihinde görülen duruşmada mahkeme heyeti, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı şirketin iflasına karar verdi.

İflasın açılmasıyla birlikte şirket üzerindeki tüm ihtiyati tedbirler kaldırılırken, dosya "adi tasfiye" usulüyle işlem görülmek üzere Bakırköy Nöbetçi İflas Müdürlüğü’ne devredildi.

GENİŞ ÜRETİM YALPAZESİ VE HAMMADDE TEDARİĞİ DURDU

Temelleri 2001 yılında atılan ve 2020 yılında Bayrampaşa’daki modern tesislerinde kurumsallaşma hamlesi yapan Arfa Ambalaj, sektörde geniş bir üretim ağına sahipti. Firmanın üretim gamında şu ürünler yer alıyordu:

Baskılı mağaza poşetleri ve naylonlar,

Endüstriyel çöp torbaları ve rulo elbiselikler,

Tarımsal amaçlı fide torbaları.

İflas açıklayan şirket aynı zamanda sanayi üretimi için kritik önemdeki toz slip, parlatıcı, kurutucu ve kalsit gibi hammaddelerin tedarikçiliğini de üstleniyordu.

Özellikle son yıllarda artan maliyetler ve daralan pazar koşulları nedeniyle zor günler geçiren 25 yıllık firmanın piyasadan çekilerek iflas açıklamadı sektör paydaşları arasında üzüntüyle karşılandı.

İflas sürecinin başlamasıyla birlikte Türk devi şirketin varlıkları alacaklılar arasında pay edilmek üzere koruma altına alındı.

