Volkan Demirel'in bu sezon ikinci kez teknik direktörlük görevini devralmasının ardından Gençlerbirliği çıktığı 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak büyük hayal kırıklığı yarattı.

Ligde son 5 hafta kala küme hattının hemen üzerinde 15. sırada yer alan başkent ekibinde Galatasaray ile üst üste oynanacak kritik maçlar öncesi henüz galibiyetle tanışamayan Volkan Demirel'in takımdaki geleceği de netlik kazandı.

ARDA ÇAKMAK: 'ÖNÜMÜZDE 5 FİNAL MAÇIMIZ VAR'

Radyospor'a konuşan Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, "Volkan hocanın gittiği ilk dönemi konuşmak istemiyorum. Bizim artık önümüzde 5 tane final gibi maçımız var. Önümüze bakalım. Volkan hoca ve ekibi, ellerinden gelen özveriyle çalışıyor. Takım toparlanma sürecinde, mücadele anlamında fena değil. Ama daha yeterli değiller. Bu 5 maç için teknik heyetimizin ve hocamızın arkasındayız." ifadelerini kullandı.

'VOLKAN HOCA SEZON SONUNA KADAR BİZİMLE'

Volkan Demirel ile ayrılık ihtimali olmadığını vurgulayan Başkan Arda Çakmak, "Volkan hocanın bir yere gideceği falan yok. Galatasaray maçında yeniliriz, berabere kalırız da gider gibi bir şey yok. Volkan hoca sezon sonuna kadar bizimle. Takımı hak ettiği yerde, ligde bırakacağız." diye konuştu.

'GALATASARAY'IN HEDEFİ BİZİ İLGİLENDİRMİYOR'

Arda Çakmak ayrıca Galatasaray ile oynayacakları iki maç hakkında da şunları söyledi:

“Ligdeki Galatasaray maçı, iki taraf için de iyi bir maç olsun. Seyredenler keyif alsın, futbolun konuşulduğu bir müsabaka olsun. İnşallah puan ya da puanlarımızı alalım.

Galatasaray'ın kendi durumu kendilerini ilgilendirir, bizimki bizi ilgilendirir. Onları hedefi belli, bizim hedefimiz belli. Kupada da sonuna kadar mücadele edeceğiz. Nereye gidebilirsek. Final hedefimiz her zaman var.

Öncelikle hedefimiz ligde kalmak, tutunmak. Sonrasında gelecek sezon bunları daha düzgün hale getirebiliriz finansal ve sportif anlamda.”