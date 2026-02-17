Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunun ilk maçında Juventus'u ağırlıyor.

RAMS Park'ta sat 20.45'te başlayacak dev mücadeleyi hakem Danny Makkelie yönetecek. İki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

GALATASARAY-JUVENTUS İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Yunus, Lang, Osimhen.

Juventus: Di Gregorio, Bremer, Kelly, Cambiaso, Kalulu, Locatelli, Koopmeiners, Conceiçao, Kenan, Thuram, McKennie.

GALATASARAY-JUVENTUS CANLI ANLATIM

Galatasaray-Juventus maçının canlı anlatımı karşılaşmanın başlama vuruşundan itibaren bu sayfada yer alacak.

GALATASARAY İÇ SAHADA FORMDA

Galatasaray, iç sahada çıktığı son 8 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte 6 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, özellikle son 4 resmi karşılaşmada hücum gücüyle dikkat çekti. Okan Buruk’un öğrencileri bu maçlarda 15 gol atarken, kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi’nde ise lig aşamasını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle tamamlayan Galatasaray, 9 gol kaydetti. Bu gollerin 6’sı Victor Osimhen’den geldi. Nijeryalı forvet, Burak Yılmaz’ın bir sezonda attığı 8 Şampiyonlar Ligi golü rekoruna yaklaşmayı hedefliyor.

JUVENTUS LİG ETABINDA 13 PUAN TOPLADI

Juventus ise lig aşamasını 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 13 puan toplayarak 13. sırada bitirdi. İtalyan ekibi, son haftalarda savunma disiplinine dayalı oyunuyla öne çıkarken hücumda Kenan Yıldız ve Openda gibi isimlerle etkili olmaya çalışıyor.

İtalyan temsilcisinde Dusan Vlahovic, Arkadiusz Milik ve Emil Holm sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.

GALATASARAY LEMINA YOK: İKİ OYUNCU SINIRDA

Galatasaray’da sarı kart cezalısı Mario Lemina, eski takımı Juventus karşısında forma giyemeyecek. Ismail Jakobs ile Davinson Sanchez ise kart görmeleri halinde rövanşta cezalı duruma düşecek.