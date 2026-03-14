Galatasaray’da divan kurulu başkanlık seçimi için üyeler sandık başına gitti. Başkan Dursun Özbek oyunu kullanırken seçilecek ismin kulübe önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirterek seçim sürecinin hayırlı olmasını diledi.

Galatasaray Lisesi’nde düzenlenen divan kurulu başkanlık seçiminde 3 numaralı sandıkta oyunu kullanan Dursun Özbek, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni divan kurulu başkanının belirlenmesi için üyelerin sandık başına geldiğini aktaran Özbek, seçim günlerinin kulüp camiası için özel bir anlam taşıdığını dile getirdi. 2026-2028 döneminde görev yapacak divan kurulu heyetinin belirlendiğini hatırlatan Özbek, Galatasaray camiasının birlik ve dayanışma içinde yoluna devam edeceğine inandığını söyledi. Seçimi kazanacak kişinin kulübe değerli katkılar sunacağını düşündüğünü belirten Özbek, sürecin Galatasaray adına hayırlı olmasını temenni etti.

ADAYLAR DA AYNI SANDIKTA OY KULLANDI

Divan kurulu başkanlığı için aday olan Aykutalp Derkan ile Cengiz Ergani de Dursun Özbek ile aynı sandıkta oy verdi.

Derkan ve Ergani, oy kullanma işlemlerinin ardından seçimin Galatasaray camiası için olumlu sonuçlar getirmesini dilediklerini ifade etti.