Tecrübeli çalıştırıcı, Osimhen’in dönemsel bir yıldızdan öte her kadro yapısına uyum sağlayabilecek üst düzey bir santrfor olduğunu belirtti.
Galatasaray camiası bu sözleri konuşuyor... Fatih Terim Osimhen için noktayı koydu
Galatasaray’ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, Nijeryalı golcü Victor Osimhen hakkında yöneltilen soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.Haber Merkezi
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"HER DAKİKA İHTİYAÇ DUYULAN BİR OYUNCU"
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"Victor Osimhen'i özellikle hangi Galatasaray'ınıza isterdiniz?" sorusuna yanıt veren Terim, Nijeryalı golcünün her dönemde fark yaratacak seviyede olduğunu vurguladı.
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Deneyimli teknik adam açıklamasında, "Osimhen gibi bir oyuncu her Galatasaray'a uyar tabii ki. 'Ya şu gün olsaydı' diyebileceğin değil, her dakika ihtiyaç duyulan bir oyuncu olarak görüyorum açıkçası. Her Galatasaray'a isterdim" ifadelerini kullandı.
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