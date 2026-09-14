Galatasaray camiası bu sözleri konuşuyor... Fatih Terim Osimhen için noktayı koydu

Deneyimli teknik adam açıklamasında, "Osimhen gibi bir oyuncu her Galatasaray'a uyar tabii ki. 'Ya şu gün olsaydı' diyebileceğin değil, her dakika ihtiyaç duyulan bir oyuncu olarak görüyorum açıkçası. Her Galatasaray'a isterdim" ifadelerini kullandı.