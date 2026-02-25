Galatasaray ve Başkanı Dursun Özbek’e “Futbolun İtibarını Zedeleme” Sevki TFF açıklamasında, Galatasaray Kulübü’nün resmi X hesabı ile internet sitesinde 21-22 Şubat 2026 tarihlerinde yer alan ifadeler nedeniyle kulüp ve başkan Dursun Aydın Özbek’in Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi gereğince PFDK’ya sevk edildiği belirtildi. Ayrıca sarı-kırmızılı kulüp, Konyaspor karşılaşmasında yapılan “çirkin ve kötü tezahürat” gerekçesiyle 53. madde uyarınca da disiplin kuruluna gönderildi.

SÜPER LİG 22. HAFTA ÖNE ÇIKAN SEVK KARARLARI

Kocaelispor- Çaykur Rizespor mücadelesinde duyulan “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle 53. madde kapsamında PFDK’ya sevk edildi.

Konyaspor- Galatasaray maçında yaşanan “saha olayları” sebebiyle 52. madde uyarınca kurula iletildi.

Kayserispor- Antalyaspor deplasmanındaki “çirkin ve kötü tezahürat” (53. madde) ile “talimatlara aykırı hareket” (46. madde ve Akreditasyon Talimatı) gerekçeleriyle PFDK’ya sevk edildi.

Kulüp başkanı Nurettin Açıkalın ile idareci Mustafa Baki Ersoy da aynı karşılaşmada “talimatlara aykırı hareket” iddiasıyla tedbirsiz olarak disiplin kuruluna yollandı.

Antalyaspor- Kayserispor maçındaki “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle 53. madde uyarınca PFDK’ya sevk edildi.

Gaziantep FK- Trabzonspor mücadelesinde görülen “çirkin ve kötü tezahürat” (53. madde) ve “saha olayları” (52. madde) nedeniyle kurula gönderildi.

Samsunspor- Fatih Karagümrük karşılaşmasındaki “talimatlara aykırı hareket” gerekçesiyle 46. madde ve Süper Lig Müsabakaları Statüsü hükümleri çerçevesinde PFDK’ya iletildi.

Beşiktaş ve Göztepe

Beşiktaş JK, Göztepe maçındaki “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle 53. madde kapsamında disiplin kuruluna sevk edildi.

Göztepe SK ise aynı müsabakada hem “çirkin ve kötü tezahürat” hem de “saha olayları” iddialarıyla 53. ve 52. maddeler uyarınca PFDK’ya yollandı.

Fenerbahçe ve Kasımpaşa

Fenerbahçe SK, Kasımpaşa maçındaki “çirkin ve kötü tezahürat” sebebiyle 53. madde gereğince kurula sevk edildi.

Kasımpaşa SK ise aynı karşılaşmada “çirkin ve kötü tezahürat” ile “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” (40. madde) gerekçeleriyle PFDK’ya gönderildi.

Kulübün kaleci antrenörü Özden Öngün “sportmenliğe aykırı hareket” (36. madde) iddiasıyla 24 Şubat 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak, antrenör Hakan Özmert ise “hakaret” (41. madde) ve “talimatlara aykırı hareket” (46. madde ve Akreditasyon Talimatı) gerekçeleriyle tedbirli şekilde disiplin kuruluna sevk edildi.