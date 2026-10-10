Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Sinan Engin Galatasaray-Barcelona maçının sonucunu tahmin etti

Sinan Engin Galatasaray-Barcelona maçının sonucunu tahmin etti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın sahasında Barcelona ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesi Sinan Engin'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Engin, futbolun sürprizlere açık olduğunu belirtirken maçın nasıl sonuçlanabileceğine ilişkin tahminini de paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Sinan Engin Galatasaray-Barcelona maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, sahasında İspanyol devi Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Dev mücadele 13 Ekim Salı günü RAMS Park'ta oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak.

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Sinan Engin Galatasaray-Barcelona maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 2

Karşılaşmaya kısa bir süre kala mücadeleyle ilgili tahminler de gelmeye başladı. Sinan Engin, Galatasaray-Barcelona maçı öncesi yaptığı değerlendirmede sarı-kırmızılıların şansına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Sinan Engin Galatasaray-Barcelona maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 3

"HİÇ BELLİ OLMAZ, FUTBOL BU"

Birçok kişinin Barcelona'yı karşılaşmanın favorisi olarak gördüğüne dikkat çeken Sinan Engin, Galatasaray'ın şansının göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

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Sinan Engin Galatasaray-Barcelona maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 4

Engin, "Salı günü çok önemli. Herkes maça mağlubiyet kesin gözüyle bakıyor. Hiç belli olmaz, futbol bu" ifadelerini kullandı.

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Sinan Engin Galatasaray-Barcelona maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 5

İKİ TAKIMIN AVRUPA'DAKİ SON DURUMU

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında Sporting Lisbon ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.

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Sinan Engin Galatasaray-Barcelona maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 6

Barcelona ise ilk maçında Feyenoord karşısına çıktı. İspanyol ekibi rakibini 5-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne farklı bir galibiyetle başladı.

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Sinan Engin Galatasaray-Barcelona maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 7

SİNAN ENGİN GALATASARAY-BARCELONA MAÇI İÇİN TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Karşılaşmaya ilişkin değerlendirmesinin sonunda maçın nasıl sonuçlanabileceğine dair tahminini açıklayan Sinan Engin, iki farklı ihtimal üzerinde durdu.

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Sinan Engin Galatasaray-Barcelona maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 8

Engin, "Ya Barcelona 3-4 farkla yener ya da Galatasaray kazanır diyorum. Galatasaray'ın kazanması sürpriz olmaz" sözleriyle tahminini açıkladı.

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