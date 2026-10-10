UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, sahasında İspanyol devi Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Dev mücadele 13 Ekim Salı günü RAMS Park'ta oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak.
Sinan Engin Galatasaray-Barcelona maçının sonucunu tahmin etti
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın sahasında Barcelona ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesi Sinan Engin'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Engin, futbolun sürprizlere açık olduğunu belirtirken maçın nasıl sonuçlanabileceğine ilişkin tahminini de paylaştı.Kaynak: Haber Merkezi
Karşılaşmaya kısa bir süre kala mücadeleyle ilgili tahminler de gelmeye başladı. Sinan Engin, Galatasaray-Barcelona maçı öncesi yaptığı değerlendirmede sarı-kırmızılıların şansına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
"HİÇ BELLİ OLMAZ, FUTBOL BU"
Birçok kişinin Barcelona'yı karşılaşmanın favorisi olarak gördüğüne dikkat çeken Sinan Engin, Galatasaray'ın şansının göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.
Engin, "Salı günü çok önemli. Herkes maça mağlubiyet kesin gözüyle bakıyor. Hiç belli olmaz, futbol bu" ifadelerini kullandı.
İKİ TAKIMIN AVRUPA'DAKİ SON DURUMU
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında Sporting Lisbon ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.
Barcelona ise ilk maçında Feyenoord karşısına çıktı. İspanyol ekibi rakibini 5-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne farklı bir galibiyetle başladı.
SİNAN ENGİN GALATASARAY-BARCELONA MAÇI İÇİN TAHMİNİNİ AÇIKLADI
Karşılaşmaya ilişkin değerlendirmesinin sonunda maçın nasıl sonuçlanabileceğine dair tahminini açıklayan Sinan Engin, iki farklı ihtimal üzerinde durdu.
Engin, "Ya Barcelona 3-4 farkla yener ya da Galatasaray kazanır diyorum. Galatasaray'ın kazanması sürpriz olmaz" sözleriyle tahminini açıkladı.