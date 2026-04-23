Galatasaray, geleceğine yön verecek dev projede ilk adımı attı. Sarı-kırmızılı kulübün hayata geçireceği Aslantepe Vadisi projesinin temel atma töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi.

GENİŞ KATILIMLI TÖREN

RAMS Park yanındaki alanda yapılan törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İstanbul Valisi Davut Gül, eski başkanlar ve çok sayıda sporcu katıldı.

Tören öncesinde Dursun Özbek ve eşi Mesude Özbek, stat içerisinde bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen Anıtı’na çelenk bıraktı.

50 YIL SONRA AÇILACAK MEKTUP

Temel atma töreninde dikkat çeken detaylardan biri de “Geleceğe Mektup” oldu. Dursun Özbek’in Galatasaray adına kaleme aldığı yazı özel bir kutuya konuldu. Mektubun 50 yıl sonra açılacağı açıklandı.

BAKAN BAK: TÜRK SPORU İÇİN ÖNEMLİ MERKEZ OLACAK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, projenin Türk sporuna büyük katkı sağlayacağını belirterek, “Burası bana göre Türk sporunda önemli merkez olacak. Bu proje, olimpik branşların ve dünya çapındaki spor etkinliklerinin yapılabileceği bir kapasiteye sahip olacak.” dedi.

Bak ayrıca tesisin 3 yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini ve yaklaşık 200 milyon dolarlık yatırım yapılacağını söyledi.

DURSUN ÖZBEK: HAYATIMIN EN GURURLU GÜNLERİNDEN BİRİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise törende duygusal ifadeler kullandı.

Özbek, “Aslantepe Vadisi sadece proje değildir. Galatasaray'ın geleceğini güvence altına alma iradesidir. Bugün hayatımın en mutlu ve gururlu günlerinden birini yaşıyorum. Galatasaray için kurduğum hayallerin belki de en önemlisinin ilk adımını burada sizlerle beraber atıyoruz.” dedi.

PROJEDE NELER VAR?

165 bin metrekarelik alanda inşa edilecek projede şu bölümler yer alacak:

-13 bin kişilik ve 100 localı basketbol salonu

-600 kişilik basketbol antrenman salonu

-3 bin 500 kişilik voleybol salonu

-Bin kişilik judo ve çok amaçlı salon

-Kapalı yüzme havuzu

-90 odalı kamp tesisi

-Bin 500 araçlık otopark

-Çok amaçlı performans salonları