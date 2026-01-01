İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde düzenlenen "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" mitingine çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve yurttaş katıldı.

Miting, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan çağrısı ile düzenlendi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları olan ve Gazze'ye destek için kefiye takan yurttaşlar, sık sık "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam", "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.

Yürüyüşe, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'MESELEMİZ SİYONİST İDEOLOJİ'

"İnsanlık İttifakı" platformu adına konuşan Bilal Erdoğan, "Bunlar bir çatışma değildir, bunlar devlet gücüyle icra edilen modern bir yok etme siyasetidir. Çünkü Filistinliler İsrail için insan sayılmıyor. Biz Müslüman Türk milleti olarak meselemiz bir dinle veya halkla değil. Bizim meselemiz Nazizm gibi insanı değersizleştiren Siyonist ideolojiyledir" ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan

Bilal Erdoğan, yeni yıla Filistin için dua ederek başladıklarını, senenin ilk sabahında camilerde buluşup yeni yıl için hayır dualarını birlikte yapmanın önemli bir manevi güç olduğunu bilmek gerektiğini ve milletin buna inandığını söyledi.

Erdoğan, "Bir taraftan Filistin'deki mazlumlar için dua ediyoruz. Bir taraftan şehitlerimizi anıyoruz elbette. Öbür taraftan da '2026 yılı bütün milletimiz için, Filistinli mazlumlar için hayırlar getirsin' diye birlikte dua ediyoruz. Bütün katılanlara, bu dualara el açanlara ve destek verenlere çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Bilal Erdoğan, "Her geçen sene, bir önceki seneye göre daha geniş katılımla, ortak müştereklerimizin ne denli güçlü olduğunu milletçe hissettiğimiz bir sabah olduğunu hissediyoruz. Onun için de çok mutluyuz. İnşallah Rabbim bu milletin bu duruşunu bizlere göz aydınlığı olarak bu sene nasip eder, Filistinli kardeşlerimize özgürlük olarak nasip eder, Kudüs'ün özgürlüğünü bizlere nasip eder" diye konuştu.

Polis ekiplerince köprü ve cami çevrelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.