UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı bugün oynanacak tek maçla başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda ilk karşılaşma bu akşam sahne alacak.

YARI FİNALDE DEV EŞLEŞMELER

Yarı final ilk maçları 28 Nisan Salı (Bugün) ve 29 Nisan Çarşamba günleri oynanacak. Dev eşleşmelerde futbolseverleri üst düzey bir rekabet bekliyor.

PSG–BAYERN MÜNİH RANDEVUSU

Paris Saint-Germain, bugün TSİ 22.00’de Bayern Münih'i sahasında konuk edecek. İki güçlü takım, final yolunda avantajlı skor için sahaya çıkacak.

ATLETICO MADRID–ARSENAL EŞLEŞMESİ

Diğer yarı final eşleşmesinde ise Atletico Madrid, yarın TSİ 22.00’de Arsenal ile karşılaşacak.

MAÇLAR ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği yarı final mücadeleleri Türkiye’de TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Böylece milyonlarca izleyici dev karşılaşmaları ücretsiz takip edebilecek.