Anasayfa Spor Perez çıldırdı: Real Madrid'e yapacağı bu transferle yer yerinden oynayacak

Perez çıldırdı: Real Madrid'e yapacağı bu transferle yer yerinden oynayacak

Real Madrid’in, Bayern Münih’te forma giyen Michael Olise için 160-165 milyon euro civarında dev bir teklif hazırladığı iddia edilirken, İspanyol devinin bu sezon Şampiyonlar Ligi ve ligde beklentilerin altında kalması transfer planlarını hızlandırdı.

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
Perez çıldırdı: Real Madrid'e yapacağı bu transferle yer yerinden oynayacak - Resim: 1

İspanyol devi Real Madrid’in, Bayern Münih’in yıldız oyuncusu Michael Olise için dikkat çeken bir transfer hamlesine hazırlandığı ileri sürüldü.

Perez çıldırdı: Real Madrid'e yapacağı bu transferle yer yerinden oynayacak - Resim: 2

Alman gazeteci Christian Falk’ın haberine göre Olise, Santiago Bernabéu’da Real Madrid’e karşı sergilediği performansla İspanyol ekibinin transfer listesinin en üst sırasına yükseldi.

Perez çıldırdı: Real Madrid'e yapacağı bu transferle yer yerinden oynayacak - Resim: 3

DEV TEKLİF HAZIRLIĞI

Haberde, Arda Güler'in de forma giydiği Real Madrid Başkanı Florentino Pérez’in 24 yaşındaki hücum oyuncusu için 160-165 milyon euro bandında bir teklif hazırlığında olduğu aktarıldı.

Perez çıldırdı: Real Madrid'e yapacağı bu transferle yer yerinden oynayacak - Resim: 4

İspanyol ekibinin, oyuncunun çok yönlü hücum katkısı nedeniyle transferi “stratejik hedef” olarak gördüğü ifade edildi.

Perez çıldırdı: Real Madrid'e yapacağı bu transferle yer yerinden oynayacak - Resim: 5

Real Madrid’in bu sezon hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de İspanya’da beklentilerin uzağında kaldığı, bu nedenle kadroyu güçlendirmek için büyük bir revizyona gidebileceği de belirtiliyor.

Perez çıldırdı: Real Madrid'e yapacağı bu transferle yer yerinden oynayacak - Resim: 6

Bayern Münih formasıyla bu sezon istikrarlı bir performans ortaya koyan Olise’nin, Avrupa transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri haline geldiği vurgulandı.

Perez çıldırdı: Real Madrid'e yapacağı bu transferle yer yerinden oynayacak - Resim: 7

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Michael Olise, bu sezon Bayern Münih’te 45 maçta görev aldı. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 18 gol ve 29 asistlik etkileyici bir performans sergileyerek toplam 47 gole doğrudan katkı sağladı.

