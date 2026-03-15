Magazinden uzak bir ilişki sürdürmeye özen gösteren ikili, son olarak Fransa'nın gözde şehirlerinden Nice’te tatil yaptı. Tatil sırasında çekilen samimi fotoğraflarını Instagram hesaplarından paylaşan çift, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Geçtiğimiz günlerde Saba Tümer’in programına konuk olan Furkan Andıç, özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Tümer’in “İlişkinizi nasıl bu kadar gözlerden uzak tutabiliyorsunuz?” sorusuna Andıç, ilişkilerinde mahremiyete önem verdiklerini belirterek, “Biraz da özelimiz kalsın istiyoruz” yanıtını vermişti.

Ünlü oyuncu sözlerinin devamında, magazinin çok önünde olan bir çift olmadıklarını vurgulayarak gece hayatına çok düşkün olmadıklarını dile getirmişti. Zaman zaman dışarı çıktıklarını söyleyen Andıç, ilişkilerini özellikle göz önünde yaşamayı tercih etmediklerini ve bunun iki kişi arasındaki dengeyle ilgili olduğunu ifade etmişti.

Sosyal medyayı aktif kullanan Furkan Andıç, son paylaşımlarıyla sevgilisi Aybüke Pusat ile çıktıkları Fransa tatilinden romantik anları takipçileriyle paylaştı. Nice sokaklarından gelen bu kareler kısa sürede büyük beğeni topladı.