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Kaynak: Haber Merkezi

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Mondial de l'Auto 2026 fuarında beklenmedik bir kaza yaşandı. 17 Ekim'de Paris Expo Porte de Versailles'da sergilenen Mercedes VLE, küçük bir çocuk tarafından hareket ettirildi.

Sürücü koltuğuna oturan çocuk, aracı geri vitese aldı. Geriye doğru ilerleyen lüks araç, fuardaki stant duvarına çarptı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Olay anına ait görüntülerde Mercedes'in geriye doğru hareket ederek duvara çarptığı, çocuğun ise daha sonra araçtan indiği görüldü. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Kazanın ardından fuardaki güvenlik önlemleri de tartışma konusu oldu. Sergilenen bir aracın hareket ettirilebilir durumda olması ve bir çocuğun araca binerek kullanabilmesi güvenlik tartışmalarını beraberinde getirdi.