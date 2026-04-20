Partinin sosyal medya platformu üzerinden yapılan resmi duyuruya göre Bruno Retailleau, parti üyelerinin büyük desteğini alarak yüzde 73,8 gibi ezici bir oranla zaferini ilan etti. Adaylığının kesinleşmesiyle birlikte bir teşekkür mesajı yayımlayan Retailleau, Fransa’nın artık "açık ve güçlü bir vizyona" ihtiyaç duyduğunu savundu. Mevcut sosyal yönetim sistemine yönelik köklü değişiklik vaatlerinde bulunan Retailleau, önceliğinin sistemden faydalananlar değil, çalışan kesim olacağının altını çizdi.

SİYASİ KRİZLERİN VE SERT SÖYLEMLERİN ODAĞINDAKİ İSİM

Fransız kamuoyu, François Bayrou ve Sebastien Lecornu hükümetlerinde İçişleri Bakanlığı yapan Retailleau’yu sadece siyasi başarılarıyla değil, kabine krizleriyle de tanıyor. Özellikle 2025 yılı ekim ayında Başbakan Lecornu’nun hükümeti kurduktan sadece 24 saat sonra istifa etmesinde başrol oynadığı iddia edilen Retailleau, bu kriz sonrasında yeni kabinede yer bulamamıştı.

CEZAYİR VE BAŞÖRTÜSÜ ÇIKIŞLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Retailleau’nun adaylığı, Fransa’da laiklik ve dış politika tartışmalarının yeniden alevleneceğinin sinyalini veriyor. Özellikle Cezayir ile gergin seyreden ilişkilerde tavizsiz bir tutum sergileyen eski bakan, aynı zamanda eğitim kurumlarında başörtüsünün tamamen yasaklanması gerektiğini savunan "şahin" çıkışlarıyla sağ seçmenin en çok ilgi gösterdiği isimler arasında yer alıyor. Macron’un yeniden aday olamayacağı 2027 seçimlerinde Retailleau, sağ bloğun en keskin sesi olmaya hazırlanıyor.