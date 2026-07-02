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Kaynak: AA / DHA / İHA

Fransa Sağlık Sigortası Kurumu'nun gelir ve gider raporunda, ülkede tütün tüketiminin tamamen ortadan kaldırılması için özellikle gençlerin hedef alınması gerektiği vurgulandı.

Raporda, erken yaşta sigara kullanımına başlamanın kalıcı nikotin bağımlılığı riskini önemli ölçüde artırdığı belirtilirken, bu nedenle henüz sigarayla tanışmamış nesillerin korunmasına yönelik yeni adımlar atılması gerektiği ifade edildi.

2009 SONRASI DOĞANLARA SİGARA SATIŞI YASAKLANSIN ÖNERİSİ

Hazırlanan raporda, 2009 yılından sonra doğan kişilere sigara satışının yasaklanması önerildi.

Bu uygulamanın temel amacının, zamanla sigara kullanmayan yeni bir nesil oluşturmak olduğu belirtilirken, benzer uygulamaların farklı ülkelerde de gündeme geldiğine dikkat çekildi.

İNGİLTERE ÖRNEĞİ RAPORDA YER ALDI

Raporda, İngiltere'nin, Maldivler'in ardından bu yönde adım atan ikinci ülke olduğu hatırlatıldı.

İngiltere Parlamentosu'nun, 1 Ocak 2009'dan sonra doğan kişilerin sigara satın almasını yasaklamayı öngören düzenlemeyi nisan ayında kabul ettiği anımsatılarak, Fransa için de benzer bir model önerildi.

TÜTÜN ÜRÜNLERİNE YÖNELİK KISITLAMALAR ARTIYOR

Fransa son dönemde sigara ve nikotin ürünlerine yönelik çeşitli kısıtlamaları hayata geçirmişti.

Geçen yıl okul çevreleri, parklar, plajlar ve bahçeler gibi birçok açık alanda sigara içilmesi yasaklanırken, özellikle gençler arasında yaygınlaşan nikotin poşeti, nikotin sakızı ve nikotin toplarının satışı ve kullanımıyla ilgili yasak da 1 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

Fransa Sağlık Sigortası Kurumu'nun önerisinin yasalaşıp yasalaşmayacağına ilişkin süreç ise önümüzdeki dönemde yapılacak değerlendirmelerle netlik kazanacak.