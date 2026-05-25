Fransa, devlet kreşleri ve ilkokullarında görev yapan okul görevlilerine yönelik çocuklara şiddet, cinsel saldırı ve tecavüz iddialarıyla sarsıldı.

Gazete Oksijen'in haberine göre; Paris savcılığı, öğle araları, uyku saatleri ve okul sonrası etkinliklerde görev yapan okul personelinin, üç yaşındaki çocuklar da dahil olmak üzere çok sayıda çocuğa kötü muamele, fiziksel şiddet ve tecavüz uyguladığına ilişkin 100’den fazla iddiayı incelediklerini doğruladı.

Paris Başsavcısı Laure Beccuau, “84 okul öncesi kurum, yaklaşık 20 ilkokul ve yaklaşık 10 kreşte devam eden soruşturmalarımız var” dedi. Avukatlar, soruşturmaların üç ve dört yaşındaki çocuklara yönelik tecavüz iddialarını da kapsadığını belirtti.

Aileler ise yıllardır bu iddiaların ciddiye alınması için mücadele ettiklerini söylüyor. Ebeveyn gruplarına göre, okul görevlilerinin işe alım süreçlerindeki eksiklikler ve denetim yetersizlikleri istismarın sürmesine zemin hazırladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, çocuklarının istismara uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunan üç Parisli aileyi temsil eden avukat Florian Lastelle, “Bu devasa bir skandal. Devlet okulu sistemi bu ülkede gurur kaynağı olarak görülüyor ancak bugün Fransa’da kamu hizmetinin çocukların güvenliğini garanti ettiğini söylemek mümkün değil” dedi.

Fransa’da okul görevlileri, çocukların öğle araları, teneffüsler, uyku saatleri ve okul sonrası etkinliklerinde gözetiminden sorumlu. Bazı durumlarda çocuklarla öğretmenlerden daha fazla zaman geçiriyorlar. Ancak bu kişiler doğrudan okullar ya da Eğitim Bakanlığı tarafından değil, belediyeler veya yerel yönetimler tarafından işe alınıyor. Çoğu zaman herhangi bir mesleki eğitim ya da diploma şartı aranmıyor; giderek daha fazla kişi saatlik ve güvencesiz çalıştırılıyor.

Fransa’da okul öncesi eğitim üç yaşından itibaren zorunlu ve bu görevliler, 3 ila 11 yaş arası çocukların günlük yaşamında önemli bir rol oynuyor.

CİNSEL SALDIRI VE ŞİDDET İDDİALARI



Fransa genelinde ebeveynlerin aktardığı iddialar arasında çocuklara bağırılması, itilip kakılmaları, saçlarının çekilmesi, yemek verilmemesi, kusana kadar zorla yemek yedirilmesi, cinsel saldırı ve tecavüz yer alıyor.

Avukat Louis Cailliez, Şubat ayında iki Parisli aile adına 2025 yılında anaokuluna devam eden çocuklarına yönelik tecavüz iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu. İddialardan birinde, Paris’in batısındaki bir okulda üç yaşındaki bir kız çocuğunun bir okul görevlisi tarafından tecavüze uğradığı öne sürülüyor.

Bir diğer vakada ise, çocuklara fiziksel şiddet uyguladığı yönündeki şikayetlerin ardından başka bir okula gönderilen aynı görevlinin bu kez üç yaşındaki bir erkek çocuğuna tecavüz ettiği iddia ediliyor.

Cailliez, “Bir sabah üç yaşındaki çocuk okul kapısında büyük bir panik yaşadı, içeri girmeyi reddetti ve adeta donup kaldı. Annesi gözyaşlarına boğuldu. Okul müdürü gelip çocuğu zorla içeri almak zorunda kaldı. O sırada ne anne ne de okul yönetimi bunun nedenini biliyordu” dedi.

Avukat, çocukların iddia edilen istismar nedeniyle fiziksel ve psikolojik travma yaşadığını belirterek, “Gerçeklerin ortaya çıkarılması için soruşturmaların ilerlemesini bekleyen aileler için bu her gün süren bir işkence” ifadelerini kullandı.

78 KİŞİ AÇIĞA ALINDI

Paris’in yeni Sosyalist Belediye Başkanı Emmanuel Grégoire, kentteki okul görevlisi sistemindeki “büyük işleyiş bozukluklarını” gidermek için 20 milyon euroluk bir plan başlattı.

Ocak ile Nisan ayları arasında Paris Belediyesi toplam 78 okul görevlisini görevden uzaklaştırdı. Bunlardan 31’i cinsel istismar şüphesiyle soruşturuluyor.

Çocukken bir okul görevlisi tarafından cinsel istismara uğradığını açıklayan Grégoire, okul görevlilerinin rolünü incelemek üzere bir yurttaş meclisi kurdu. Meclisin haziran ayında rapor sunması bekleniyor.

Ebeveyn inisiyatifi SOS Périscolaire, son beş yıldır tanıklıkları toplayarak adalet çağrısı yapıyor. Grubun kurucularından Anne, skandalın yalnızca Paris’le sınırlı olmadığını savundu.

“Bu açıkça sistematik bir sorun ve Fransa geneline yayılmış durumda. Sorun yalnızca belediye düzeyinde değil; artık devlet düzeyinde de işleyiş bozukluğu olduğunu söylüyoruz” dedi.

Bir diğer ebeveyn grubu #MeTooEcole ise, “Fransız toplumu okulun düşündüğümüz kadar güvenli bir alan olmadığını fark etmeye başladı. Sabah çocuğunuzu okula bıraktığınızda, onu bürokratik ihmallerden ya da pedofil davranışlardan koruyan mutlak bir sistem yok. Çocuklar sözlü, fiziksel ve cinsel şiddetin her türüyle karşı karşıya kalıyor. Bu korkunç ve ailelerde büyük öfke yaratıyor” açıklamasını yaptı.