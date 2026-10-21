Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Fransa'nın Toulon bölgesinde düzenlenen Typhoon Tatbikatı sırasında belirlenmeyen dronlar askeri tesislerin üzerinde görüldü. Dron uçuşlarının 9-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştiği ve tatbikati aksattığı bildirdi.

Dronların Toulon Deniz Üssü, Toulon'daki Silahlandırma Genel Müdürlüğü karargahı ve Hyeres'teki 54. Topçu Alayı üzerinde tespit edildiğini açıkladı.

Toulon Deniz Üssü Fransa'nın Akdeniz filosunun ana üssü olarak hizmet verirken, uçak gemisi Charles de Gaulle'e de ev sahipliği yapıyor.

Dronların uçuşa yasak kısıtlı hava sahasında görülmesinin ardından gelişmiş elektromanyetik karıştırma sistemleri kullanıldı. Ancak dronlardan hiçbirinin ele geçirilemediği belirtildi.

Dronların tam sayısı ve modelleri bilinmezken, her olay sırasında birkaç büyük dronun görüldüğü aktarıldı. Olayın sorumlularının ve amaçlarının belirlenmesi için Toulon Savcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.