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Kaynak: AA

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Rusya’da “casusluk” şüphesiyle gözaltına alınan Hokkaido Shimbun gazetesi muhabiri İmai Yuki’nin derhal serbest bırakılması için Moskova yönetimine çağrıda bulundu. Gazeteci, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından 13 Ekim’de gözaltına alındı.

KONSOLOSLUK ERİŞİMİ SAĞLANMADI

Motegi, İmai’ye henüz konsolosluk erişiminin sağlanmamasını eleştirdi. Dışişleri Bakanı, iki ülke arasındaki ikili anlaşmalar gereği bu erişimin gözaltı tarihinden itibaren en geç dört gün içinde verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

TAKAİÇİ: JAPONYA’NIN CASUSLUK FAALİYETİ YOK

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ise gözaltına ilişkin süreci değerlendirdi. Takaiçi, ülkesinin Rusya’da yürütülen herhangi bir casusluk faaliyetiyle bağlantısı olmadığını belirterek iddiaları reddetti.