ABD’de Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, bugün 1,27 milyon Ford (FN) aracıyla ilgili güvenlik soruşturmasını genişlettiğini duyurdu.

ARKA TEKERLEK VE VİTES DÜŞÜRME SORUNU

Reuters'in haberine göre; Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi Pazartesi günü, 1,27 milyon Ford (FN) aracıyla ilgili güvenlik soruşturmasını genişlettiğini açıkladı.

Yeni sekmede açılır F-150 araçlarda arka tekerleklerin kilitlenmesiyle sonuçlanan beklenmedik vites düşürme olayları raporlarının ardından idare harekete geçti.

NHTSA'nın açıklamasına göre, soruşturma 2015-2017 model yılları arasındaki araçlarını ilgilendiriyor.

Soruşturma, ajansın geçen yıl 21 Mart'ta, '6R80' şanzımanlı 2015-2017 model Ford F-150 kamyonetlerle ilgili şikayetler aldıktan sonra başlatıldı.

ABD otomobil güvenliği düzenleyicisi, araç sahiplerinin kamyonların uyarı vermeden veya sürücü müdahalesi olmadan aniden vites düşürdüğünü, bunun da ani yavaşlamaya ve bazı durumlarda kısa süreli arka tekerlek kilitlenmesine veya kaymasına neden olarak kaza riskini artırdığını tespit etti.

Soruşturma netleşirse Ford, araçlara ilişkin geri çağırma operasyonu başlatması bekleniyor.