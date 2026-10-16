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Milyarlık fon vurgunu gündemdeki yerini koruyor. Gazeteci İsmail Saymaz, fon soruşturmasında haksız kazanç sağladığı öne sürülen isimlere dair dikkat çeken bir detayı kaleme aldı. Saymaz, Cübbeli Ahmet'in damadı Esat Palazoğlu'nun mayıs ayında Pusula'nın PCS adlı kapalı fonuna yüklü miktarda para yatırarak girdiğini aktardı.

"NEFSİMİZE YENİLDİK DİYEBİLİRİZ"

Fonda 3 ay içinde parasının 4'te 3 oranında arttığını belirten Saymaz, neden böyle bir kazanç yolunu seçtiğine dair sorusuna Palazoğlu'nun verdiği samimi yanıtı paylaştı:

"Dini anlamda çok uygundur diye iddia etmiyorum. Yanlışsa yanlışımız var, eyvallah. Ama hepimiz bunları yapıyoruz. Herkesin girdiği fonlar da bu kazancı verdi. Nefsimize yenildik diyebiliriz. Tabii böyle olsun istemezdik."

"16 EYLÜL İTİBARIYLA FON MAĞDURUYUM"

Fonda yaşadığı süreci detaylandıran Palazoğlu, temmuz ayında bir miktar para çektiğini, ağustos sonunda parasını tekrar çekmek istediğinde ise kendisine "Şu an sıkışıklık var, bir iki hafta bekleyebilir misiniz" yanıtı verildiğini söyledi. 16 Eylül itibarıyla ana parasının 4'te üçünü kaybettiğini dile getiren Palazoğlu, kendisinin de mağdur konumda olduğunu iddia etti.

"O PARAYI ÇEKSEYDİM 'ESAT KAÇTI' DİYECEKLERDİ"

Tüyo alarak fondan çıktığı yönündeki iddiaları reddeden Esat Palazoğlu, kendisini şu sözlerle savundu:

"Para alsaydım içeride olurdum muhtemelen. Bu parayı 5-10 Eylül’de çeksem ne olacaktı? ‘Esat kaçtı, sen bu bilgiyi kimden aldın’ diyeceklerdi.”

NE OLMUŞTU?

26 Eylül'de (2026) AK Parti Genel Başkan Yardımcısı (MKYK ve MYK üyesi), eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, görevden af talebinde bulunarak istifa etti.

Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın, kriz patlak vermeden önce bir şirketin hisselerine 163 milyon TL yatırım yaptıkları, borsadaki likidite krizi ve fon çöküşünden hemen önce (Nisan-Eylül 2026 arası) bu hisseleri satarak 2,17 milyar TL haksız kazanç sağladıkları iddia edildi.

Kaya çifti, SPK'nın getirdiği "gönüllü geri ödeme/etkin pişmanlık" mekanizmasından yararlanarak, borsadan kazandıkları yaklaşık 1,86 milyar TL'lik kâr kısmını TMSF'nin belirlediği hesaba iade etti. 29 Eylül'de çiftin mal varlıkları donduruldu.

Kaya çiftinin ifadesi fon vurgunun patlamasından günler sonra alındı. İlyas Kaya, Özata Denizcilik hissesinden Nisan 2026'da yaklaşık 150 bin lot aldığını, hisselerin bir bölümünü Ağustos'ta, kalanını ise Eylül'de sattığını söyledi. Satıştan elde ettiği paranın bir bölümünü kısa süreli olarak Halk Yatırım ve Tera Yatırım aracılığıyla fonlarda değerlendirdiğini belirten Kaya, işlemlerinin mevzuata uygun olduğunu ve manipülatif herhangi bir eylemde bulunmadığını öne sürdü.

Yatırımlarında herhangi bir kişinin yönlendirmesinin bulunmadığını iddia eden Kaya, soruşturmanın kamuoyuna yansımasının ardından "vicdani rahatsızlık" duyduğunu ve yatırımlarından elde ettiği kazançları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından bildirilen hesaba gönderdiğini belirtti.

Fatma Betül Sayan Kaya da Nisan 2026'da yaklaşık 250 bin lot Özata Denizcilik hissesi aldığını ve hisselerin bir bölümünü Ağustos'ta, kalanını ise Eylül'de sattığını öne sürdü. Satıştan elde ettiği kazancı Tera fonunda değerlendirdiğini belirten Fatma Betül Sayan Kaya kazandığı tutarı TMSF tarafından belirtilen hesaba gönderdi.