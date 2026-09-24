Kaynak: AA / DHA / İHA

Türkiye'de yatırım fonlarına yönelik soruşturma çok sayıda şirket ve şahsı da içine alacak şekilde genişliyor. Yüzbinlerce kişinin mağdur olduğu fon vurgununda mağduriyetin nasıl karşılanacağı da tartışma konusu. Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgiye göre Bakan Şimşek başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla yapılacak toplantıda 7 portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonuna ilişkin tasfiye ve ödeme süreçlerine yönelik teknik çalışmalar masaya yatırılacak.

Yarın da sürmesi beklenen toplantılar kapsamında tasfiye ve ödeme süreçlerinin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yürütülmesine yönelik uygulama esasları ele alınacak.

Yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması temel alınacak. Piyasaların sağlıklı işleyişinin ve finansal istikrarın desteklenmesine yönelik atılabilecek adımlar da ilgili kurumların görev ve yetkileri çerçevesinde belirlenecek. Toplantılar ve izlenecek yol haritası teknik düzeyde değerlendirilecek.