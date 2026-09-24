Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: ANKA

Yapay zekâyla hazırladığı görsellerde kendisini Erdoğan ve Gürlek’in yanında gösteren Mehmet Çakmak hakkından WhatsApp paylaşımları nedeniyle tutuklama kararı verildi.

Adalet Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Mehmet Çakmak, yapay zekâ kullanarak kendisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’le birlikte gösteren görselleri WhatsApp durumunda paylaştı.

Görsellerle devletin üst kademeleriyle yakın ilişkisi bulunduğu yönünde gerçeğe aykırı bir izlenim oluşturmaya çalıştığı değerlendirilen Çakmak tutuklandı.