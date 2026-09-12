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CHP’den ayrılarak AKP’ye katılan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, parti değişikliğinin gerekçesini açıkladı. Fıçı, Foça’da bazı projelerin hayata geçirilememesinde merkezi yönetim ile yerel yönetim arasındaki uyum ve işbirliği eksikliğinin etkili olduğunu savundu.

Gazeteci Sinan Burhan’a konuşan Fıçı, “Neden AK Parti’ye katıldınız?” sorusuna yanıt verirken Foça’nın yeni yatırımlara ve önemli hizmetlere ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Fıçı, bugüne kadar bazı projelerin hayata geçirilmesinde merkezi yönetim ile yerel yönetim arasındaki koordinasyonun yeterli düzeyde olmamasının etkili olduğunu ileri sürdü.

“SİYASİ YOLCULUĞUMU AK PARTİ ÇATISI ALTINDA SÜRDÜRECEĞİM”





Parti değişikliği kararına ilişkin konuşan Fıçı, şu ifadeleri kullandı:

“Siyasi yolculuğumu bundan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında sürdürme kararı aldım. Bu vesileyle Foça’mız için düşündüğümüz çalışmaları, hayalleri ve hedefleri kendilerine aktardığım ilk andan itibaren bizlere samimiyetle kulak veren, destek ve ilgilerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum.”

“DEVRİM NİTELİĞİNDE PROJELERİMİZ VAR”

Foça için büyük projeler hazırladıklarını belirten Fıçı, merkezi yönetimle birlikte çalışacaklarını söyledi.

Fıçı, “Foça’ya hizmet edeceğiz. Devrim niteliğinde projelerimiz, çok büyük projelerimiz var. Bu projeleri gerçekleştirmek, Foça’nın kalkınması ve büyümesi için burada hizmet üreteceğiz. Ortak akılla iş yapacağız. Merkezi yönetimle yerel yönetimler birlikte çalışacak ve Foça’yı büyüteceğiz” dedi.