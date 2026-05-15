Kara para soruşturması sonrası TMSF'ye devredilen Flash Haber TV'de kapanma ve ihale sürecine ilişkin gelişmeler çalışanlara tebliğ edildi. Kanalın geleceği ile ilgili karar verildi.

TMSF EL KOYMUŞTU! FLASH HABER TV YAYIN HAYATINA SON VERDİ

TMSF yönetimindeki Flash Haber bugün itibariyle bütün çalışanlarına tazminatlarını ödemek kaydıyla canlı yayınlarına son verme kararı aldı. Kanal satışı yapılana kadar arşiv yayınları ile devam edecek. Beraberinde lisans ve teknik malzemenin satışı için de ilan açılacağı öğrenildi.

'OMUZ OMUZA ÇALIŞTIĞIMIZ TÜM BASIN EMEKÇİSİ DOSTLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Gazeteci Şevval Şirin, Flash Haber TV’nin son haber bültenini sundu. Şirin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kanalın son yayını yapmak başka bir sorumluluk, başka bir duyguymuş. Meslek etiği tam da böyle bir şey işte; son yayını da özveriyle yaptı tüm arkadaşlarım.

Bu yayınla birlikte Flash Haber TV kapandı. Omuz omuza çalıştığımız tüm basın emekçisi dostlarıma teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.