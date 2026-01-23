İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kartal, 30 zincir marketle bazı ürünlerde Ramazan ayı sonuna kadar fiyatlara zam yapılmaması konusunda anlaştıklarını duyurdu.

ET VE TERAYAĞINDA UYGULANACAK

Yapılan protokol kapsamında İstanbul'daki PERDER üyesi zincir marketlerde dana kıymanın kilosu 485 TL, dana kuşbaşının kilosu ise 510 TL olarak sabitlendi. Tereyağının kilosu ise 384 TL'den satılacak.

Ramazan ayı boyunca bu ürünlerde sabit fiyat uygulayacaklarını belirten Kartal, “Ramazan ayında fırsatçılığa izin vermeyeceğiz. Ramazan ayının bereketini sofralara taşımak istiyoruz” dedi.

HANGİ MARKETLERDE UYGULANACAK

Kampanya; Altun, Gökkuşağı, Show, Örnek, Birmar, Biçen, Happy Center, Kim, Onur Market, Snowy, Onur Hipermarket, Irmaklar, Sarıyer, Aypa, Birlik Gross, Rota, Karabağ, Deniz, Kılıç, Grup Gökkuşağı, Koçak, Çapan, Badem Grup, Nar, Mopaş, Hakmar, Ecemar, Gümüşekomar, Irmaklar Gross ve Show Gross olmak üzere toplam 30 zincir marketin şubelerinde geçerli olacak.

Kampanya ayrıca Et ve Süt Kurumu aracılığıyla temin edilen ürünlerde geçerli olacak.