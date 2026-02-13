Kurulun açıklamasına göre, 2026 yılı Ramazan ayından 2027 yılı Ramazan ayına kadar uygulanacak kişi başı fitre miktarı 240 TL olarak tespit edildi. Bu bedel aynı zamanda günlük fidye tutarını da temsil ediyor.

Diyanet’in kararında hadis-i şerifler, güncel ekonomik koşullar ve bir bireyin günlük temel gıda ihtiyacı kriterleri esas alındı.Belirlenen 240 TL, asgari fitre miktarı niteliğinde olup mükelleflerin kendi günlük harcama düzeylerine göre daha yüksek tutarlar vermesi teşvik edildi. Nakit ödeme yanında gıda vb. maddelerle de yerine getirilebiliyor.

1 AYLIK FİDYE TUTARI NASIL HESAPLANIR?

Günlük fidye bedeli 240 TL olduğundan, 30 günlük fidye miktarı 240 TL × 30 = 7.200 TL olarak hesaplanıyor. Bu ödeme, sağlık veya kalıcı mazeret nedeniyle oruç tutamayan kişiler için geçerli.

FİTRE VE FİDYE HESAPLAMASININ TEMELİ NEDİR?

Her iki ibadette de ölçü, bir kişinin bir günlük normal gıda ihtiyacını karşılayacak değerdir. Bu nedenle fitre ile fidye aynı miktardan belirleniyor.

FİTRE NEDİR, KİMLER VERMEK ZORUNDADIR?

Fıtır sadakası olarak bilinen fitre, Ramazan Bayramı’na ulaşan ve dinen zengin kabul edilen her Müslüman’ın kendisi ile küçük çocukları adına ödemesi gereken mali bir ibadettir. Vacip oluşu bayramın ilk günü sabahı gerçekleşmekle birlikte, bayram öncesi verilmesi caizdir; bayram namazından önce verilmesi ise müstehaptır.

FİDYE KİMLERE UYGULANIR?

Kur’an-ı Kerim’deki ilgili ayete göre, oruç tutmaya sürekli güç yetiremeyen kişiler (ihtiyarlık veya şifa umudu olmayan hastalık halleri) her gün için fidye vermekle yükümlüdür.

Diyanet’in 2026 yılı açıklamasında fitre miktarı 240 TL olarak netleşti. Bu tutar hem fitre hem günlük fidye bedeli olarak geçerli olup vatandaşlar ibadetlerini resmi duyurular çerçevesinde yerine getirebilecek.